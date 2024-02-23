Борис Елкин: Псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины
Поздравление с Днём защитника Отечества опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Наш город воинской славы буквально пропитан историей и духом патриотизма, а псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины. Пусть наше великое наследие всегда вдохновляет на подвиги, а мир и процветание будут нашими верными спутниками», – пожелал он.
Борис Елкин также выразил благодарность защитникам за преданность и готовность защищать Родину. «Вы надёжный щит для нашей страны! Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!» – заключил глава города.
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