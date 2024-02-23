Борис Елкин: Псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины

11:49, 23 февраля 2024, ПАИ

Поздравление с Днём защитника Отечества опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Наш город воинской славы буквально пропитан историей и духом патриотизма, а псковичи были и остаются мужественными защитниками Родины. Пусть наше великое наследие всегда вдохновляет на подвиги, а мир и процветание будут нашими верными спутниками», – пожелал он.

Борис Елкин также выразил благодарность защитникам за преданность и готовность защищать Родину. «Вы надёжный щит для нашей страны! Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!» – заключил глава города.