Актёр из «Универа» расскажет про Изборск завтра в телепроекте канала «Звезда»

18:45, 23 февраля 2024, ПАИ

Выпуск передачи «Нефакт. Изборск. Железный град» выйдет завтра, 24 февраля, на телеканале «Звезда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Выпуск начнётся в 12:30 по мск.

Ведущий программы актёр театра и кино Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки программы «Не факт» вместе со съёмочной группой телеканала «Звезда» в декабре прошлого года. Ведущий узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворову городищу и вместе с экскурсоводом музея-заповедника «Изборск» посетил археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Напомним, недавно первую часть выпуска про Псковскую область показали в тревел-шоу Первого канала. Съёмочная группа в течение нескольких дней работала в Псковской области, в том числе в Пскове, Пушкинский Горах, в Изборске, Печорах и других населённых пунктах региона.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский узнали, что помогло древнему русскому городу пережить 123 войны, примерили роли псковского стрельца, приняли участие в гонках страусов и скоростном ралли по снежным дорогам.