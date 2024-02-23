Актёр из «Универа» расскажет про Изборск завтра в телепроекте канала «Звезда»
Выпуск передачи «Нефакт. Изборск. Железный град» выйдет завтра, 24 февраля, на телеканале «Звезда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
Выпуск начнётся в 12:30 по мск.
Ведущий программы актёр театра и кино Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки программы «Не факт» вместе со съёмочной группой телеканала «Звезда» в декабре прошлого года. Ведущий узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворову городищу и вместе с экскурсоводом музея-заповедника «Изборск» посетил археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».
Напомним, недавно первую часть выпуска про Псковскую область показали в тревел-шоу Первого канала. Съёмочная группа в течение нескольких дней работала в Псковской области, в том числе в Пскове, Пушкинский Горах, в Изборске, Печорах и других населённых пунктах региона.
Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский узнали, что помогло древнему русскому городу пережить 123 войны, примерили роли псковского стрельца, приняли участие в гонках страусов и скоростном ралли по снежным дорогам.
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