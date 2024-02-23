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Общество

Праздник «Папа + Я» прошёл в Себежском районе

Праздник «Папа + Я» прошёл в Кузнецовской средней школе в Себежском районе, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Участников ждали различные конкурсы: «Минное поле», «Передай гранату», «Победи дрон», «Сам погибай, а товарища выручай», «Меткий стрелок» и «Команда «Газы!»

Каждую команду поддерживала группа болельщиков.

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