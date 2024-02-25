Вальс с золотым петушком: куда пойти отдохнуть на новой неделе

13:46, 25 февраля 2024, ПАИ

Концерт с песочной анимацией «Золотой петушок» или полное погружение в приключения на «Масленице в царстве Берендея»: делимся идеями, как украсить праздники и будни, в новом выпуске «ПАИ-Афиша». И заодно используем возможность купить билеты.

«Случайный вальс»

Что: спектакль-концерт.

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 28 и 29 февраля в 19:00.

12+

28 и 29 февраля в 19:00 Псковский драматический театр приглашает на спектакль-концерт «Случайный вальс». В качестве вокалистов выступают драматические артисты, артисты труппы, а материалом для спектакля стали военные песни разных эпох. Это не бравурные марши, а песни, о которых принято говорить, что они берут за душу. В спектакле звучат народные песни, песни неизвестных авторов и положенные на музыку стихи Константина Симонова, Давида Самойлова, Булата Окуджавы.

«Случайный вальс» – спектакль-концерт, лаконичный, можно сказать, аскетичный в части художественных средств, но слушать его недостаточно. Яркие визуальные образы, драматичная световая партитура и даже дождь – полноправные участники этого необычного спектакля», – отметили в театре.

Также 27 февраля, 1 и 2 марта в 19:00 зрителей ждёт встреча с героями спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» (18+). Традиционно билеты уже проданы. Уже не достать заветных билетов и на спектакль «Метель» (12+), который пройдёт 1 марта в 19:00, и «Пиковую даму» (12+), которую покажут 28 февраля в 19:00.

Самых маленьких зрителей 2 и 3 марта в 11:00 ждут на спектакле «Большое космическое путешествие» (0+). Это история про детскую мечту, реализация которой делает малышей поистине счастливыми.

Монопьесу Юлии Поспеловой «Говорит Москва» (16+) зритель увидит 2 и 3 марта в 19:00. В её основе история взросления девочки Светланы, чья судьба перекликается с долей дочери Сталина Светланы Аллилуевой.

Как не превратить единственную жизнь в бессмысленное, но комфортное существование, зритель прочувствует 2 марта в 19:00 на спектакле «Ионыч» (12+).

Спешим поделиться, ибо потом уже может быть поздно! Именно такую рубрику впору вводить для истинных театралов. Учитывая скорость исчезновения свободных мест, «ПАИ-Афиша» даёт подсказку о премьерах на перспективу, билеты на которые уже в свободном доступе. Итак, премьера спектакля «Влюблённые» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 8, 9, 10 и 31 марта.

Билеты здесь

28 и 29 апреля состоится премьера нового музыкального спектакля «Перекрёсток». А ещё псковского зрителя порадует Ереванский русский драматический театр, который 11 апреля представит «Маленькие трагедии» Пушкина, а 12 апреля – спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства».

Купить билет на спектакли Русского драматического театра из Еревана можно уже сейчас.



Купить билет на спектакли Псковского драмтеатра.

Ещё можно успеть!

«Знакомство с Поднебесной»

Что: книжная выставка.

Где: Центральная городская библиотека, г. Псков, ул. Конная, д. 6.

Когда: с 11:00 до 19:00, в воскресенье – с 12:00 до 18:00.

Центральная городская библиотека приглашает на книжную выставку «Знакомство с Поднебесной», приуроченную к совместному Году культуры России и Китая. Здесь представлены книги о философских учениях Китая – конфуцианстве, даосизме и буддизме, об искусстве и литературе, традициях и обычаях китайского народа.

«Погрузитесь в атмосферу Древнего Китая, загляните в сборник бесед и суждений китайского учителя и философа Кофуция «Лунь юй», составленный его учениками. Насладитесь китайской живописью и каллиграфией, передающей «одухотворённый ритм живого движения», совершите путешествие в китайскую поэзию длиною в несколько веков и несколько тысяч стихов, Ду Фу и Ли Бо поведают нам поэтическую историю своей эпохи», – рекомендуют организаторы.

«Посвящение подвигу шестой роты»

Что: военно-патриотические чтения.

Где: библиотека им. В. Каверина, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 7а.

Когда: 29 февраля в 14:00.

29 февраля в 14:00 Каверинка приглашает псковичей принять участие в военно-патриотических чтениях, посвящённых подвигу 6-й роты. В рамках чтений пройдёт юношеская конференция, в которой в очном или онлайн-формате можно принять участие.

«Вспомним о подвиге десантников 6-й роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина, которые 1 марта 2000 года вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. Из 90 бойцов 84 погибли», – напомнили в библиотеке.

Археологи рассказывают: «Псковские кузнецы»

Что: лекция.

Где: библиотека им. И. И. Василёва, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 19а, читальный зал.

Когда: 27 февраля в 16:00.

Василёвка также ждёт гостей на тематические лекции. 27 февраля в 16:00 старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Закурина проведёт лекцию из серии «Археологи рассказывают» «Псковские кузнецы (расселение кузнецов в Пскове по результатам археологических раскопок)».

28 февраля в 18:00 вторую часть лекции из серии «Народный университет» «Прогулки по Старой Опочке» прочтёт начальник краеведческого музея г. Опочки Александр Кондратеня.

А 29 февраля в 17:00 с лекцией из серии «Клуб «Кольчуга» «Памяти 6-й роты 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ» выступит начальник штаба Псковского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Михаил Рыбчинский.

«Ягодка»

Что: выставка.

Где: арт-пространство библиотеки имени Курбатова, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2.

Когда: в понедельник – четверг с 10:00 до 20:00, в субботу – воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной. Выставка продлится до 17 марта.

Художественная выставка «Ягодка» открыта для посетителей в арт-пространстве 3-го этажа библиотеки. Новыми работами псковичей порадует Михаил Кузьмиченко – алтарник и чтец храма Димитрия Солунского, а в мирской жизни – художник, график, иконописец и реставратор.

«Среди его работ по сохранению отечественного наследия – участие в реставрации Государственного Эрмитажа, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, храма Преображения Господня в Петербурге, Большого драматического театра им. Товстоногова, Троицкого собора в Пскове» – отметили в библиотеке.

Сретенский бал

Что: мероприятие, посвящённое Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня.

Где: «Простория», г. Псков, Иркутский пер., 2.

Когда: 3 марта с 15:00 до 19:00.

3 марта с 15:00 до 19:00 в «Простории» уже в девятый раз состоится Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня.

«Участников и гостей праздника ждёт особая атмосфера, где можно не только почувствовать себя барышней и кавалером, танцуя под живую музыку камерного симфонического оркестра, но и узнать особенности бального этикета», – отмечают организаторы мероприятия.

«Февраль в окне»

Что: выставка Творческого союза художников России.

Где: Дом Беклешова, г. Псков, ул. Георгиевская, д. 4.

Когда: действует до 13 марта.

Выставку Творческого союза художников России «Февраль в окне» можно увидеть на площадке в Доме Беклешова. В экспозиции будут представлены работы 11 художников в разных стилях – живописи, графики, керамики.

Посетить выставку жители и гости города смогут до 13 марта.

«Наследие Псковского археологического общества»

Что: новая выставка.

Где: Псковский музей-заповедник, Поганкины палаты, г. Псков, ул. Некрасова, д. 7.

Когда: во вторник – воскресенье с 11:00 до 18:00, понедельник – выходной день.

В Псковском музее-заповеднике ждут посетителей для ознакомления с экспозицией недавно открытого Музея Псковского археологического общества, в которой, например, можно увидеть экспонат, датируемый VII веком до нашей эры!

«В экспозиции представлены экспонаты из коллекций музея ПАО, хранящиеся в фондах современного Псковского музея-заповедника: рукописи и старопечатные книги, иконы, кресты, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки. Отдельного внимания заслуживают аналоги предметов из экспозиций ПАО, утраченных в годы Великой Отечественной войны», – отметили в музее.

«Масленица в царстве Берендея»

Что: представление по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Где: Любенск и Вечаша, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Псковская область, Плюсский район, Заплюсье, деревня Любенск.

Когда: с 17 февраля по 17 марта по предварительной записи.

С 17 февраля по 17 марта музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова ждёт гостей на яркое представление «Масленица в царстве Берендея» по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

«Вы окажетесь в Берендеевом царстве и сами станете жителями этой страны, сказочными героями – в красивых костюмах исполните роли пастушка Леля, Снегурочки, скоморохов и других персонажей. Вас ждут веселье, танцы, игры, перетягивание каната, катание с горок и, конечно же, ароматный чай с блинами и вареньем в палатах царя Берендея», – рассказали в музее. Телефон для записи (+7 811-33) 2-12-53.

«История одной песни»

Что: творческая встреча с Ольгой Алмазной.

Где: креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1б.

Когда: 27 февраля в 18:30.

На творческую встречу с автором-исполнителем, певицей, участницей телешоу на ТНТ «Конфетка» Ольгой Алмазной 27 февраля в 18:30 приглашает креативное пространство «Лофт».

«Совсем недавно певица из Пскова Ольга Алмазная побывала на шоу «Конфетка», где её песню «Мужчина-сказка» исполнила Ани Лорак. На творческой встрече вы сможете из первых уст услышать историю её песни от ящика стола до исполнения на федеральном канале», – отметили организаторы.

Билеты можно приобрести у администратора в «Лофте» или онлайн по ссылке.

Тем, кто мечтает стать ярким и запоминающимся спикером, креативное пространство «Лофт» предлагает приобщиться к практическому курсу дизайна голоса и уверенной речи «Во весь голос» Ирины Владимировой. Занятия пройдут 28 февраля, 6, 13 и 20 марта в 18:30. По всем вопросам пишите Ирине Владимировой.

А если вы готовы открывать новые горизонты ваших умственных способностей, то вам явно не помешает посетить уникальный курс «Корпорация МОЗГ». Серия интенсивов позволит освоить техники и методы развития выдающейся памяти. Занятия состоятся 3 и 10 марта в 15:00.

Билеты можно купить здесь или заранее в «Лофте».

«Мой путь, моя судьба…»

Что: концерт Александра Либа.

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, д. 24.

Когда: 2 марта в 17:00.

Заслуженный артист России Александр Либ приглашает зрителей 2 марта в 17:00 на концертную программу «Мой путь, моя судьба…», приуроченную к 50-летию творческой деятельности в Псковской областной филармонии.

«Вечер как лучшее выдержанное вино. В нём будет сильный и красивый, с широким диапазоном голос Александр Либ и с особой любовью отобранные произведения из его репертуара («Очарована, околдована», «Ямщик, не гони лошадей», «Дорогой длинною», «Лебединая верность», «Есть только миг», «Кони вороные»). А дополнительный оттенок придадут инструментальные композиции в исполнении Сергея Поторочина и Дениса Горева (балалайка), Маргариты Тепонайнен (домра), Ильи Хмелева (баян) и Елены Лениной (гусли)», – отметили в филармонии.



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«Хроники ментальных путешествий»

Что: персональная выставка Юрия Вороненко.

Где: Дом ремёсел, г. Псков, ул. Некрасова, д. 8.

Когда: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 12:00 до 18:00.

18+

Выставка картин «Хроники ментальных путешествий» начала свою работу в Доме ремёсел. Автор удивительных работ – великолукский художник Юрий Вороненко.

«Хроники ментальных путешествий – это способ описания ткани реальности, многомерной и многогранной, учитывающий все доступные формы и проявления сознания, а также все факторы и движущие силы, влияющие на них. Художник здесь не беглец от мира, не фантазёр, прячущийся в выдуманной реальности, – наоборот, это исследователь, изучающий мир с точки зрения сознания, видящий больше, чем видят обычные люди, и получающий более широкий и разнообразный опыт, который он стремится передать через свои холсты. Возможно, после просмотра выставки кто-то задумается, задастся вопросами и найдёт что-то, что было от него скрыто», – отмечает художник.

«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод»

Что: интерактивная программа.

Где: Дом ремёсел, г. Псков, ул. Некрасова, д. 8.

Когда: с 1 по 31 марта по предварительной записи.

5+

Псковский областной центр народного творчества с 1 по 31 марта приглашает детей на весёлую, увлекательную интерактивную программу «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод». Занятия проводятся для групп от 5 до 25 человек. Продолжительность программы – один час. Предварительная запись по телефону (8 8112) 62-23-34.

«Программа проходит в рамках выставки «Масленичный сувенир». Ребята узнают о масленичных традициях и обычаях, поиграют в весёлые народные игры и сами сделают масленичное чучело!» – отметили организаторы.

Также в Доме ремёсел ждут всех желающих на занятие по ручной лепке из глины профессионального мастера Юлианы Голубевой.

«Это удивительный творческий процесс, который снимает стресс, усталость, развивает мелкую моторику и пространственное мышление. Ждём вас в мире творчества и вдохновения!» – отмечают организаторы.

Предварительная запись обязательна: по WhatsApp +7-900-993-16-60, (8 8112) 62-23-34 (Дом ремёсел).

«Прыгучий мышонок»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 2 марта в 12:00 и 14:00.

6+

2 марта в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол приглашает маленьких гостей на спектакль «Прыгучий мышонок». Постановка сделана по пьесе А. Заболотного, основанной на индейском эпосе. Спектакль погружает каждого зрителя в особенную атмосферу древней культуры коренных жителей Америки.

«История показывает, что благодаря сострадающему и горячему сердцу и самоотверженности можно помочь погибающим. Эта жертва в свою очередь поможет достичь невиданных высот. Спектакль направлен на нравственное, духовное и эстетическое развитие детей», – отметили в театре.

А 29 февраля в 18:00 зрителей ждёт спектакль – символ вечного детства «Питер Пэн». Самым маленьким гостям театра непременно придётся по душе спектакль «Незнайка и его друзья», который состоится 3 марта в 12:00 и 14:00.

«Израненная земля Донбасса»

Что: выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова.

Где: музей-заповедник «Изборск», г. Изборск, усадьба купца Анисимова, ул. Печорская, 41б.

Когда: с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной.

В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» ко Дню защитника Отечества открылась выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса» и просветительский выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность» Государственного центрального музея современной истории России.



«Алексей Крюков и Максим Фаюстов ездят в места боевых действий СВО, пишут портреты воинов – защитников нашей Родины и мирных жителей, собирают материалы для создания больших жанровых композиций», – отметили в музее.

Мультимедийный просветительский выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность» рассказывает об истории Донбасса с середины XIX века до настоящего времени, о политическом, экономическом и культурном значении региона, о знаменитых уроженцах этого легендарного края. Отдельный раздел посвящён событиям специальной военной операции, героям и защитникам Донбасса.

«Золотой петушок»

Что: детский концерт с песочной анимацией.

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 3 марта февраля в 12:00.

6+

Уже совсем скоро, 3 марта, в Псковской областной филармонии состоится уникальное завораживающее представление – детский концерт с песочной анимацией «Золотой петушок» по сказке А. С. Пушкина на музыку Н. А. Римского-Корсакова.

«Художница Катерина Барсукова, готовясь к этому мероприятию, тщательно работает над каждой деталью: от создания раскадровки до подбора музыкальных акцентов. Она вкладывает всю свою душу и мастерство в каждую песчинку, которая оживает на глазах у зрителей. Вместе с Катериной и Губернаторский симфоническим оркестром Псковской области зрители филармонии отправятся в незабываемое путешествие по миру искусства, где музыка и песочная анимация гармонично сочетаются друг с другом, создавая неповторимые эмоции и впечатления», – рассказали в филармонии.

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«Дыхание эпох»

Что: концерт.

Где: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, концертный зал, г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2.

Когда: 1 марта в 19:00.

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает на уникальный концерт «Дыхание эпох», который пройдёт 1 марта в 19:00.

«Вы когда-нибудь слышали, как гармонично сочетаются орган, флейта и саксофон? Если нет, то у вас есть уникальная возможность окунуться в мир изысканных тембров и переплетений. Петербургский оркестр приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие по страницам времени, проходя от раннего барокко до наших дней», – отмечают организаторы концерта.

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«Командир»

Что: драма, боевик.

Где: кинотеатр «Silver Cinema Псков», дер. Борисовичи, ул. Завеличенская, д. 23.

Когда: с 22 февраля.

16+

На следующей неделе состоится премьера боевика «Командир» (Россия, 2023, 16+). Драма рассказывает о судьбе обычного мальчика из глухой уральской деревни Геннадия Зайцева, который вырос в многодетной семье без отца, но сумел пережить трудности послевоенной разрухи и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группы «Альфа». Главную роль Зайцева исполнил его однофамилец, замечательный актёр Кирилл Зайцев, сыгравший ранее роль легендарного баскетболиста Сергея Белова в фильме «Движение вверх», за что стал лауреатом премии «Золотой орёл».

Также в прокат выходит хоррор «Нечисть» (Великобритания, 2023, 18+).

Билеты по ссылке

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