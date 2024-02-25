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Происшествия

Три жителя Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

Три жителя Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Мошенники под видом сотрудников сотовых компаний обманным путем осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги».

По версии следствия, трем пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова и Опочки звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пскович и великолучанин также потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников.

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