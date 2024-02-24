Пскович и великолучанин потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников

22:14, 24 февраля 2024, ПАИ

Неизвестные обманным путём получили доступ к личным кабинетам двух жителей Псковской области на портале «Госуслуги», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

19 февраля двум пользователем «Госуслуг» из Пскова и Великих Лук позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт они получили доступ к личным кабинетам доверчивых людей, а затем заблокировали их учётные записи. Потерпевшие обратились в полицию.

Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.