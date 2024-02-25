Публикуем фотографии из Порховского района, где нашли погибшую 11-летнюю девочку
Публикуем фотографии с места, где обнаружили тело погибшей 11-летней девочки в деревне Полоное Порховского района.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Тело ребёнка обнаружили в окрестностях деревни Полоное. Причина смерти девочки на данный момент устанавливается – сейчас она не известна, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка». По информации местных жителей, тело девочки было найдено без одежды.
Всю информацию о хронологии произошедшего можно прочитать по ссылке.
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