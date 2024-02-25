Пропавшую в Порховском районе 11-летнюю девочку нашли погибшей

16:22, 25 февраля 2024, ПАИ

Пропавшую 1 января 11-летнюю девочку в деревне Полоное Порховского района нашли погибшей. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Тело ребёнка обнаружили в окрестностях деревни Полоное. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, сотрудники Следственного комитета.

Первое сообщение о том, что 11-летняя Маргарита Антипова 1 января вышла на прогулку и пропала в деревне Полоное Порховского района, появилось 2 января. Тогда информацию о поиске разместил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

3 января по сообщению главы муниципалитета Юрия Сёменова стало известно, что к поискам присоединись водолазы областной службы спасения, которые обнаружили в реке верхнюю одежду девочки. Работа правоохранительных органов происходила постоянно – сообщения о том, что спасатели областной службы спасения продолжают исследовать реку, были опубликованы 6 и 9 января.

19 января стало известно о том, что следователи продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 11-летней девочки. Для помощи в поиске ребёнка были привлечены водолазы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Следователи в свою очередь отрабатывали все возможные версии произошедшего.

25 января начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции рассказал, на каком этапе находились поиски пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки. По его словам, к работе присоединились специалисты из Санкт-Петербурга. Тогда Алексей Овсянников подчеркнул, что если поиски не дадут результатов до конца недели, то есть до 28 января, то их будут проводить га всей протяжённости реки Полонки.

31 января члены отряда «ЛизаАлерт» подробно рассказали о том, как проходят поиски ребёнка. «Заявка пришла второго января. Открыла её и поняла: по всем имеющимся вводным мы должны отказать – слишком опасный водоём, слишком низкая температура… Но отказать я не смогла: пропал ребёнок. Команда на поиск набралась быстро. Решили выезжать этой же ночью, чтобы на месте быть к началу светового дня», – отметила руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана.

3 февраля в региональном СУ СК сообщили о том, что поиски девочки продолжаются. Сотрудники СК устанавливали и допрашивали лиц, которые могли обладать значимой для следствия информацией. В это же время на реке продолжали работать спасатели.

4 февраля стало известно о том, что Следственный комитет РФ поставил под контроль дело об исчезновении ребёнка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

8 февраля СУ СК России по Псковской области сообщило о том, что в Порховском районе проводятся масштабные мероприятия по поиску пропавшей девочки. Тогда следователи, следователи-криминалисты, полицейские, спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС, УФСИН, Росгвардии, кинологические службы продолжали работать в районе предполагаемого исчезновения ребёнка. Помощь в поисках оказывали сотрудники администрации муниципалитета, Полонской волости и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

15 февраля стало известно, что для проверки имеющихся версий исчезновения девочки было назначено проведение молекулярно-генетических и иных экспертиз. Кроме того, руководство следственного управления СК инициировало поисковые мероприятия в соседних субъектах России. Все мероприятия лично контролировал руководитель регионального СУ СК Пётр Крупеня.

18 февраля пресс-служба УМВД России по региону сообщала, что поиски пропавшей девочки продолжаются.