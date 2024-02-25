Движение временно перекроют на одной из улиц Порхова

20:24, 25 февраля 2024, ПАИ

Движение автотранспорта по улице Пушкина в Порхове ограничат завтра, 26 февраля. Об этом сообщается в группе ГБУ ПО «Псковавтодор».

26 февраля в Порховском районе планируется проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

26 февраля с 11:00 до 13:30 вводится временное прекращение движения транспорта по дороге регионального значения Порхов – Успенье на участке по улице Пушкина в Порхове (от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения улицы Красноармейская Слобода с улицей Мебельной).

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» и дороге местного значения улица Красноармейская – улица Псковская – улица Мебельная.