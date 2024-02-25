Поисковики нашли два воинских захоронения времён Великой Отечественной войны в Псковской области

21:11, 25 февраля 2024, ПАИ

Два воинских захоронения, где найдены останки бойцов Красной армии, погибших в 1941–1943 годах, обнаружены на территории Куньинского и Великолукского районов Псковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий заместителя командира поискового отряда «Штурм» Сергея Колендо.

Эти территории в годы Великой Отечественной войны освобождал 416-й полк 112-й стрелковой дивизии, который состоял прежде всего из пермяков и уральцев. В те годы в этих местах шли ожесточённые бои.

По словам Сергея Колендо, к этим захоронениям в апреле будет организована поисковая экспедиция, а на территории Куньинского района планируется провести недельную «Вахту Памяти», в ходе которой пройдут раскопки, поиски и подъём останков солдат.