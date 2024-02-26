Почти вдвое увеличилось количество задержанных за неделю нетрезвых водителей на дорогах Псковской области

10:19, 26 февраля 2024, ПАИ

1579 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресечено на территории Псковской области с 19 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За данный период зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Выявлено 42 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержан один водитель.

Напомним, 23 нетрезвых водителя задержали на дорогах Псковской области с 12 по 18 февраля.