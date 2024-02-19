23 нетрезвых водителя задержали на дорогах Псковской области за неделю

11:21, 19 февраля 2024, ПАИ

23 нетрезвых водителя задержали в Псковской области с 12 по 18 февраля, трое из них задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего сотрудники Госавтоинспекции за неделю пресекли 1377 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

За этот же период в регионе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека, еще 38 человек получили различные травмы.

В Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.

Напомним, что неделей ранее, с 5 по 11 февраля, в регионе задержали 25 пьяных водителей, пять из них задержали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.