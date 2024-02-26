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Общество

Завершился второй тур голосования за финалистов «Народного признания»

Завершился второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Всего за финалистов проголосовал 22 971 человек.

Завершился второй тур голосования за финалистов «Народного признания». Фото: ПАИ

К голосованию за финалистов премии приступает жюри премии. Голос каждого из них равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Список членов жюри Псковское агентство информации опубликует в ближайшее время.

В этот раз на премии был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок – их оказалось почти 270.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» состоится 29 февраля в 19:00. Мероприятие пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Всего победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

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