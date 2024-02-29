Как получить приглашение на церемонию вручения «Народного признания»

14:36, 29 февраля 2024, ПАИ

Рассказываем, как можно получить приглашение на церемонию вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Мероприятие состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля в 19:00.

Вход на мероприятие бесплатный. Пригласительные билеты находятся в кассе Псковской областной филармонии. Их можно забрать до 18 часов.

Обращаем внимание: дресс-код для участников и гостей церемонии - black tie.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Всего победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.