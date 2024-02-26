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Как начать новую жизнь весной: собрали лучшие советы

Весна – прекрасное время года. В это время природа оживает после долгого зимнего сна, поют птицы, появляются зелёные листья на деревьях, а воздух наполняется ароматами – так и хочется последовать примеру, сбросить с себя старый балласт и начать новую жизнь. А ещё весной проще решиться на перемены, считают психологи. ПАИ собрало рекомендации, как сделать весну началом новой главы жизни.

Как начать новую жизнь весной: собирали лучшие советы. Фото: ПАИ

Ставим цели

Для начала оглянитесь на свою жизнь. Что именно хочется поменять? Похудеть, заняться здоровьем, обновить гардероб, а может, освоить новое хобби? Исходя из запроса, поставьте цель и напишите, что нужно сделать для её достижения, – это и будут маленькие шаги, которые приведут к результату. Но помните: цель должна быть чёткой и реальной. Не забудьте установить себе временные рамки.

Обновляем физическое пространство

Начинать менять жизнь следует с уборки дома, отмечают психологи. Разберите старые вещи и избавьтесь от ненужных мелочей, купите декор, который давно хотели. Даже новое растение вдохнет жизнь в привычное пространство и кардинально поменяет настроение.

Меняем тело и образ жизни

Изменение образа жизни и внедрение новых привычек дается непросто, но сильно меняют жизнь. Полезные привычки повышают качество жизни, позволяют лучше себя чувствовать, а бонусом улучшают настроение.

Добавьте в свою жизнь больше активности: начните заниматься спортом два-три раза в неделю (для большей мотивации можно найти тренера или единомышленников), ходите пешком от работы до дома, больше гуляйте и дышите свежим воздухом.

Весной гораздо проще замотивировать себя на здоровый образ жизни, чем в другое время, подчеркивают специалисты. Зимой заниматься спортом на свежем воздухе сложно и не всегда приятно, а с приходом весны все намного проще. Чтобы тренировки не наскучили, нужно стараться разнообразить физическую активность: заниматься в зале, на природе, в бассейне.

Вносим яркие краски в жизнь

С началом весны психологи рекомендуют обновить гардероб и внести яркие краски в одежду, а также избавиться от старых вещей. Доказано, что цвет влияет на наш организм (есть даже отдельная наука – цветотерапия). Яркие цвета повышают настроение, помогают зарядиться энергией, расслабиться и сбросить усталость. Даже если под ногами всё ещё грязь, наденьте светлое пальто или яркую куртку – так вы улучшите своё настроение и порадуете окружающих.

Не откладывайте перемены на очередной понедельник. Психика человека устроена так, что этот день никогда не настанет. Начните прямо здесь и сейчас.

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