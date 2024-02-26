Как начать новую жизнь весной: собрали лучшие советы

17:19, 26 февраля 2024, ПАИ

Весна – прекрасное время года. В это время природа оживает после долгого зимнего сна, поют птицы, появляются зелёные листья на деревьях, а воздух наполняется ароматами – так и хочется последовать примеру, сбросить с себя старый балласт и начать новую жизнь. А ещё весной проще решиться на перемены, считают психологи. ПАИ собрало рекомендации, как сделать весну началом новой главы жизни.

Ставим цели

Для начала оглянитесь на свою жизнь. Что именно хочется поменять? Похудеть, заняться здоровьем, обновить гардероб, а может, освоить новое хобби? Исходя из запроса, поставьте цель и напишите, что нужно сделать для её достижения, – это и будут маленькие шаги, которые приведут к результату. Но помните: цель должна быть чёткой и реальной. Не забудьте установить себе временные рамки.

Обновляем физическое пространство

Начинать менять жизнь следует с уборки дома, отмечают психологи. Разберите старые вещи и избавьтесь от ненужных мелочей, купите декор, который давно хотели. Даже новое растение вдохнет жизнь в привычное пространство и кардинально поменяет настроение.

Меняем тело и образ жизни

Изменение образа жизни и внедрение новых привычек дается непросто, но сильно меняют жизнь. Полезные привычки повышают качество жизни, позволяют лучше себя чувствовать, а бонусом улучшают настроение.

Добавьте в свою жизнь больше активности: начните заниматься спортом два-три раза в неделю (для большей мотивации можно найти тренера или единомышленников), ходите пешком от работы до дома, больше гуляйте и дышите свежим воздухом.

Весной гораздо проще замотивировать себя на здоровый образ жизни, чем в другое время, подчеркивают специалисты. Зимой заниматься спортом на свежем воздухе сложно и не всегда приятно, а с приходом весны все намного проще. Чтобы тренировки не наскучили, нужно стараться разнообразить физическую активность: заниматься в зале, на природе, в бассейне.

Вносим яркие краски в жизнь

С началом весны психологи рекомендуют обновить гардероб и внести яркие краски в одежду, а также избавиться от старых вещей. Доказано, что цвет влияет на наш организм (есть даже отдельная наука – цветотерапия). Яркие цвета повышают настроение, помогают зарядиться энергией, расслабиться и сбросить усталость. Даже если под ногами всё ещё грязь, наденьте светлое пальто или яркую куртку – так вы улучшите своё настроение и порадуете окружающих.

Не откладывайте перемены на очередной понедельник. Психика человека устроена так, что этот день никогда не настанет. Начните прямо здесь и сейчас.