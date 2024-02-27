Осталось три дня на регистрацию в карьерном треке для псковских студентов
Вы уже учитесь в вузе или ссузе и думаете, что профессия определена, но есть сомнения на ее счет?
Внимание! Осталось всего несколько дней до окончания регистрации на крутой профориентационный проект 2024 года для взрослых.
«В поисках себя – карьерный трек для студентов» – это проект, в основе которого лежит комплексный подход к вопросу профориентации и поиска своего призвания!
Участие в проекте бесплатно для всех студентов ссузов и вузов, расположенных на территории города Пскова.
Первый этап проекта – участие в профориентационном тестировании, которое разработано Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданным в 1996 году на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.
После прохождения тестирования и получения обратной связи от профориентолога будут организованы пять тематических поездок на предприятия и организации города Пскова, чтобы участники смогли вживую увидеть возможности, которые существуют в Пскове для трудоустройства, и пообщаться с работодателями об условиях труда и зарплатах.
Завершится проект выездной экспедицией в Печорский район на «Хлебный хутор», где будут проведены тренинги по гибким навыкам, полезные встречи с органами занятости и бизнес-сообществом.
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Фото: Анастасия Николаева
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Фото: Анастасия Николаева
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Фото: Анастасия Николаева
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Фото: Анастасия Николаева
Участие в проекте даст вам:
- возможность определиться с профессией (возможно, вы даже просто утвердитесь в уже выбранной);
- знакомства с ведущими работодателями региона;
- знания в области гибких навыков (самопрезентация перед работодателем, умение работать в команде, тайм-менеджмент и не только);
- путешествие в одну из наиболее интересным ремесленных локаций в регионе;
- общение с молодежью, которая ищет себя;
- знакомство с предпринимательством в случае, если вы поймете, что хотите работать только на себя.
Напоминаем, что 29 февраля заканчивается регистрация участников. Подать заявку можно здесь.
По всем вопросам обращайтесь в сообщения группы или к Анастасии Николаевой.
Проект реализуется на средства #Росмолодежьгранты при организационной поддержке АНО «ЦПКР «Приоритет», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».
Реклама. Гр. Николаева Анастасия Дмитриевна. ИНН 602712513806. Erid:LjN8K7pJG.