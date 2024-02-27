Осталось три дня на регистрацию в карьерном треке для псковских студентов

10:33, 27 февраля 2024, ПАИ

Вы уже учитесь в вузе или ссузе и думаете, что профессия определена, но есть сомнения на ее счет?

Внимание! Осталось всего несколько дней до окончания регистрации на крутой профориентационный проект 2024 года для взрослых.

«В поисках себя – карьерный трек для студентов» – это проект, в основе которого лежит комплексный подход к вопросу профориентации и поиска своего призвания!

Участие в проекте бесплатно для всех студентов ссузов и вузов, расположенных на территории города Пскова.

Первый этап проекта – участие в профориентационном тестировании, которое разработано Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданным в 1996 году на базе факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

После прохождения тестирования и получения обратной связи от профориентолога будут организованы пять тематических поездок на предприятия и организации города Пскова, чтобы участники смогли вживую увидеть возможности, которые существуют в Пскове для трудоустройства, и пообщаться с работодателями об условиях труда и зарплатах.

Завершится проект выездной экспедицией в Печорский район на «Хлебный хутор», где будут проведены тренинги по гибким навыкам, полезные встречи с органами занятости и бизнес-сообществом.



Фото: Анастасия Николаева



Фото: Анастасия Николаева



Фото: Анастасия Николаева



Фото: Анастасия Николаева







Участие в проекте даст вам:

возможность определиться с профессией (возможно, вы даже просто утвердитесь в уже выбранной);

знакомства с ведущими работодателями региона;

знания в области гибких навыков (самопрезентация перед работодателем, умение работать в команде, тайм-менеджмент и не только);

путешествие в одну из наиболее интересным ремесленных локаций в регионе;

общение с молодежью, которая ищет себя;

знакомство с предпринимательством в случае, если вы поймете, что хотите работать только на себя.

Напоминаем, что 29 февраля заканчивается регистрация участников. Подать заявку можно здесь.

По всем вопросам обращайтесь в сообщения группы или к Анастасии Николаевой.

Проект реализуется на средства #Росмолодежьгранты при организационной поддержке АНО «ЦПКР «Приоритет», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Реклама. Гр. Николаева Анастасия Дмитриевна. ИНН 602712513806. Erid:LjN8K7pJG.