Псковская область вошла в состав Ленинградского военного округа

19:18, 26 февраля 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации, по которому Псковская область вошла в состав Ленинградского военного округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Псковской области, в состав Ленинградского военного округа вошли Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы по специальности «лечебное дело в наземных войсках».