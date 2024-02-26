Псковская область вошла в состав Ленинградского военного округа
Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации, по которому Псковская область вошла в состав Ленинградского военного округа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо Псковской области, в состав Ленинградского военного округа вошли Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы по специальности «лечебное дело в наземных войсках».
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