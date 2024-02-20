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Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы

Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы по специальности «лечебное дело в наземных войсках», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Военный учебный центр ПсковГУ начнёт обучение офицеров запаса медицинской службы. Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Как сообщил начальник ВУЦ полковник Вадим Беда, обучение стартует в сентябре. Планируется набрать 44 курсанта из числа студентов института медицины и экспериментальной биологии, в том числе четырёх девушек. Приём заявлений начнётся 1 марта. В апреле соискателям будет нужно пройти профотбор и медкомиссию, а в июле – сдать зачёт по физической подготовке.

Обучение будет длиться три года. Учащихся ждут занятия по общевоенным предметам — огневой, строевой, тактической и физической подготовке, подготовке по связи, общевоинскому уставу, военной топографии, а также по профильным дисциплинам, включая военно-полевую хирургию. После прохождения учебно-военных сборов курсанты примут присягу, им будет присвоено звание офицеров запаса.

Напомним, ПсковГУ – первый и единственный на данный момент вуз, который будет готовить специалистов для ВДВ. Программа предусматривает проведение занятий по технической подготовке для командиров отделений, в том числе по вооружению боевых машин десанта и стрельбе из них. Учебно-материальную базу для военного центра будет предоставлять командование дислоцированной в Пскове 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Военный учебный центр даёт возможность получения дополнительного военного образования: после окончания вуза выпускник сразу становится военнослужащим запаса, ему не надо проходить срочную службу. Если у студента будет желание проходить военную службу по контракту, то его сразу примут на ту должность, по которой он проходил подготовку. Всего при государственных университетах в России создано 16 военных учебных центров. В Северо-Западном федеральном округе они также появились в Великом Новгороде и Череповце.

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