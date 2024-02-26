Студентам ПсковГУ рассказали о деятельности пограничного управления ФСБ России по Псковской области

20:53, 26 февраля 2024, ПАИ

Встреча студентов с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области прошла в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ













Спикеры рассказали о своих студенческих годах и о том, как строился их карьерный путь. Они также поделились, с какими случаями нарушения пограничного контроля им приходилось сталкиваться при исполнении обязанностей и какие нарушения выявляются чаще всего.

Встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.