Пять туристических указателей установили в Новосокольническом районе
Пять туристических указателей установили в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
«Навигация помогает туристам сориентироваться, как добраться до памятников и мемориалов муниципалитета, доехать до краеведческого музея», – говорится в сообщении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 февраля 2024
Журналисты «Первого Псковского» рассказали студентам ПсковГУ про свой опыт выездов в зону СВО
26 февраля 2024
Студентам ПсковГУ рассказали о деятельности пограничного управления ФСБ России по Псковской области