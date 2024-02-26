Пять туристических указателей установили в Новосокольническом районе

22:23, 26 февраля 2024, ПАИ

Пять туристических указателей установили в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

«Навигация помогает туристам сориентироваться, как добраться до памятников и мемориалов муниципалитета, доехать до краеведческого музея», – говорится в сообщении.