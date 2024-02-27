Региональные социальные выплаты проиндексируют ещё на 2%

11:47, 27 февраля 2024, ПАИ

Ежегодная индексация региональных социальных выплат пересмотрена – закон об увеличении на 2% установленного ранее размера приняли депутаты областного Собрания на февральской сессии по предложению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Новая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, что предполагает перерасчёт уже выплаченных с начала года пособий. На дополнительную индексацию потребуется 44,8 млн рублей, необходимые средства будут выделены за счёт перераспределения бюджетных расходов.

Получатели выплат, на которых распространяется индексация, определены 14 областными законами. Среди них инвалиды вследствие военной травмы, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны. Также проиндексирован региональный материнский капитал.