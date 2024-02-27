Псковский драмтеатр опубликовал афишу на май

12:20, 27 февраля 2024, ПАИ

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал репертуар на май и открыл продажи билетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В афише зрители увидят новые спектакли театра, среди которых комедия «Влюбленные» (10, 11, 12, 25 мая), вечер романса «Перекрёсток» (18, 19, 21, 23 мая) и спектакль «Мой не мой» (22 мая).

На май назначена премьера комедии «Амфитрион» (14, 15, 24 мая) по пьесе Мольера. К репетициям на малой сцене уже приступил заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. В спектакле будут заняты артисты труппы Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко и другие.

В предпоследнюю афишу 118-го театрального сезона вошли все спектакли, выпущенные в этом творческом году: с 22 по 25 мая театр проведет фестиваль «Премьеры сезона», показав все новинки псковским зрителям и туристам.

Родителей с детьми от двух до шести лет театр приглашает на беби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа», «Большое космическое путешествие», а со школьниками – на спектакли детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?» и «Не спать!».

В музыкальной афише зрителей ждут спектакль-концерт «Случайный вальс», музыкально-поэтический вечер «Фламенко», спектакли-кабаре «Постой, паровоз!». С песнями о любви на разных языках («Гимн любви») выступит приглашенная артистка Ирина Евдокимова.

В мае публика попрощается со спектаклем Михаила Заеца «Жанна» с Ириной Смирновой в главной роли. 5 и 7 мая состоятся последние показы, и спектакль будет снят с репертуара.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9:30 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).

Спектакли, доступные по «Пушкинской карте», отмечены в онлайн-афише профилем Пушкина.

Напомним, что театр опубликовал афишу из-за ажиотажного спроса.