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Культура

Из-за ажиотажного спроса Псковский театр драмы объявил дату открытия продаж на спектакли в мае

В связи с ажиотажным спросом на некоторые спектакли Псковский театр драмы принял решение заранее объявить дату и время публикации майской афиши. Билеты на спектакли мая станут доступны для покупки на сайте drampush.ru и в кассе 27 февраля в 12:00.

Фото Псковского театра

Театр обращает внимание зрителей на то, что в репертуар мая вошли спектакли, билеты на которые разбирают быстрее других, в их числе: новый музыкальный спектакль Дмитрия Месхиева «Перекресток», спектакли-кабаре «Постой, паровоз!», комедия «Влюбленные», места на премьерные показы которой в марте уже закончились, самая обсуждаемая премьера сезона «Мой не мой» и другие.

В мае зритель увидит в афише новое название – «Амфитрион»: комедию Мольера ставит на малой сцене заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

На 5 и 7 мая намечены последние показы спектакля «Жанна», после он будет снят с репертуара.

Билеты на спектакли мая появятся в продаже 27 февраля в 12:00 в кассе театра и на сайте: https://drampush.ru/afisha.

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