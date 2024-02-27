Порядка четырех миллионов рублей лишились псковичи из-за уловок мошенников

14:32, 27 февраля 2024, ПАИ

Порядка четырех миллионов рублей лишились жители области из-за мошеннических уловок, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Опочки, Красногородска и Себежского района звонили неизвестные под видом банковских служащих, правоохранителей и операторов сотовых компаний.

Незнакомцы заявляли, что некие махинаторы, якобы, пытаются оформить на собеседников кредиты. А чтобы предотвратить это необходимо незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет».

Другим жителям региона звонившие предлагали заработок на различных интернет-площадках.

В итоге псковичи лишились около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовных дел.

Ранее сообщалось, что более четырех миллионов рублей похитили подставные сотрудники банков и лжеправоохранители у жителей Псковской области.