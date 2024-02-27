Жители Пустошки отметили 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

15:10, 27 февраля 2024, ПАИ

Памятный митинг, посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялся у обелиска на Аллее Героев в Пустошке сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает районная газета «Вперед».



Фото: районная газета «Вперед»



Фото: районная газета «Вперед»



Фото: районная газета «Вперед»



Фото: районная газета «Вперед»







В мероприятии приняли участие руководство города, учащиеся, педагоги, представители трудовых коллективов.

С исторической датой всех собравшихся поздравил глава района Юрий Кравцов. Также перед жителями города выступили председатель районного Собрания ветеранов войны и труда Тамара Привалова, глава городского поселения «Пустошка» Лариса Соловьёва, депутат районного Собрания Тамара Гультяева, а также ученица центра образования Арина Кожинская.

Память погибших при освобождении города почтили минутой молчания. А к вечному огню у обелиска возложили цветы и гирлянду славы.