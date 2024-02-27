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Общество

Новое мультимедийное шоу покажут в апреле в Псковском кремле

Мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» покажут в конце апреля в областном центре при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Мультимедийное шоу пройдёт в апреле в Пскове. Фото: ПАИ

«Мы уже четвертый год подряд будем проводить в Довмонтовом городе показы наших спектаклей, которые традиционно проходят в апреле-мае. В этом году они будут бесплатные благодаря поддержке фонда. Мы расскажем о доблести и славе нашего города, начиная с первого упоминания Пскова в летописи», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она отметила, что над проектом работало большое количество профессиональных историков, которые следили за максимальной достоверностью информации.

«Мы всегда стараемся привлекать специалистов. Если писали про княгиню Ольгу, работали с епархией. Когда говорили про Петра I, тоже отрабатывали с историками. Мы стараемся привлекать консультантов. Знаете, интернет не всегда правду говорит», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Гостья радиоэфира подчеркнула, что мультимедийный спектакль приурочен к 9 Мая. Планируется, что показы будут проходить в течение десяти дней.

Напомним, в прошлом году два проекта Псковской области стали победителями спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив: патриотический мультимедийный спектакль «Псков – город-воин» и аудиоспектакль-экскурсия «Прогулка с Курбатовым».

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