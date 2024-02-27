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Происшествия

В Гдовском районе идёт проверка по факту гибели рыбака под колёсами квадроцикла

В Гдовском районе идёт проверка по факту гибели рыбака под колёсами квадроцикла, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

26 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории Чудского озера у деревни Ветвеник Гдовского района тела 74-летнего местного жителя.

По полученной следствием информации, 51-летний местный житель на принадлежащем ему квадроцикле следовал по ледяному покрову Чудского озера в сторону берега и в условиях плохой видимости наехал на потерпевшего, который сидел на рыбацком ящике. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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