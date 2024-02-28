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Радиостанция "Серебряный дождь"

Несколько сотен хористов будут петь на литии на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

Порядка 300 хористов будут петь во время литии на могиле Александра Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре в Пушкинских Горах, сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«На территории Святогорского Свято-Успенского монастыря шестого числа у нас будет открытая литургия. Обязательно надо посетить эту литургию. Будет большое количество хористов. Это будет очень красиво: не 30-40 человек как обычно в хоре, 200-300 человек будет стоять», – рассказала гостья радиоэфира.

Она отметила, что сейчас специалисты прорабатывают место установки хоровых станков и ждут апреля, чтобы проанализировать акустику в этом месте.

Также Ольга Тимофеева обратила внимание, что лития в Святогорском монастыре будет идти на протяжении всего дня. «После литургии лития будет идти с периодичностью около 30 минут. Это сделано для того, чтобы любой, кто приехал, например, в обед, смог посетить могилу, возложить цветы, постоять на литии», – уточнила гостья радиоэфира.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут с 6 по 9 июня. В честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдёт около 100 мероприятий. Среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции.

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