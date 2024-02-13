Около 100 мероприятий проведут в Псковской области в честь 225-летия Пушкина

12:51, 13 февраля 2024, ПАИ

Около 100 мероприятий запланировано в Псковской области в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наши артисты и музыканты подготовили специальные программы, вдохновлённые творчеством великого поэта. А литературные вечера и чтения стихов Пушкина помогут окунуться в его мир и почувствовать близость гения к каждому из нас», – отметил Михаил Ведерников.

Также выставки и мастер-классы позволят увидеть творчество художников, вдохновлённых произведениями поэта, и самим попробовать свои силы, подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор порекомендовал псковичам ознакомиться с планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, по ссылке.

Ранее сообщалось, что премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове.