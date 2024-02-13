Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 100 мероприятий проведут в Псковской области в честь 225-летия Пушкина

Около 100 мероприятий запланировано в Псковской области в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Среди них – фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Около 100 мероприятий проведут в Псковской области в честь 225-летия Пушкина. Фото: ПАИ

«Наши артисты и музыканты подготовили специальные программы, вдохновлённые творчеством великого поэта. А литературные вечера и чтения стихов Пушкина помогут окунуться в его мир и почувствовать близость гения к каждому из нас», – отметил Михаил Ведерников.

Также выставки и мастер-классы позволят увидеть творчество художников, вдохновлённых произведениями поэта, и самим попробовать свои силы, подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор порекомендовал псковичам ознакомиться с планом мероприятий, приуроченных к 225-летию Александра Пушкина, по ссылке.

Ранее сообщалось, что премьера мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялась в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

Михаил Ведерников: Открытие филиала Музея блокады Ленинграда в Дедовичах – важное событие сразу для нескольких регионов
13 февраля 2024

Турпоток из Китая в Псков вырос в 5,5 раза
13 февраля 2024

Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда открыли в Дедовичах
13 февраля 2024

Последствия непогоды устраняют в Пскове
13 февраля 2024

Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к мемориалу в Дедовичах
13 февраля 2024

Около 100 мероприятий проведут в Псковской области в честь 225-летия Пушкина
13 февраля 2024

Михаил Ведерников назначил нового руководителя комитета по молодёжной политике Псковской области
13 февраля 2024

Псковичи рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...