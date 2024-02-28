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Общество

Врач советует не заменять коровье молоко растительным

Растительное молоко не может заменить коровье, особенно в детском рационе, рассказала «Известиям» врач-терапевт, семейный нутрициолог, heatl-coach Анастасия Курова.

По словам медика, растительное молоко можно включать в рацион взрослым и детям старше пяти лет, а также людям, у которых есть подтвержденная врачом аллергия на белки коровьего молока.

«Но не стоит думать, что растительный напиток является альтернативой коровьему молоку. Несмотря на то что многие растительные напитки на производстве обогащаются витаминами и минералами, степень их усвоения неизвестна. При этом они не содержат достаточного количества белка и других питательных веществ, а содержащиеся в них фитаты связывают цинк, магний и железо, мешая им усваиваться», — рассказала Курова.

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