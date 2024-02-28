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Делегация Псковской области участвует в съезде Ассоциации фермерских хозяйств

Делегация Псковской области принимает участие в юбилейном съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), посвященный 35-летию возрождения фермерства в России. Мероприятие проходит в Москве на площадке Колонного зала Дома Союзов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Делегация Псковской области участвует в съезде Ассоциации фермерских хозяйств. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Событие собрало 800 фермеров, глав хозяйств, председателей и членов сельхозкооперативов из 70 регионов страны.

В составе делегации Псковской области: заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров, директор Центра компетенций Полина Золина, директор Псковского отделения Россельхозбанка Дмитрий Алемасов, президент Ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков, фермеры Александр Шарстук и Леонид Яровой.

Фермеры приносят около 15–16% в общую продовольственную корзину, обеспечивают производство более половины российского зерна, трети овощей открытого грунта, четверти всего картофеля и 20% плодово-ягодной продукции, участвуют в обеспечении продовольственной безопасности страны, подчеркнули в пресс-службе.

Особую роль фермеров отметили и присутствующие на съезде министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Александр Двойных.

Председатель АККОР Владимир Плотников поблагодарил фермеров за работу, активность в обсуждении проблем фермерского сообщества и вручил ведомственные награды АККОР. Участники съезда обсудили вопросы государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленной на развитие фермерства.

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