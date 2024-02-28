Белую ласку заметили в музее-заповеднике «Изборск»
Белую ласку заметили возле усадьбы купца Шведова в музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Ласка встречается практически по всей территории страны и прекрасно адаптируется к любым условиям: селится в дуплах деревьев, норах и небольших расщелинах гор, часто устраивается в сараях и амбарах, отметили в музее.
Как и многие другие представители семейства куньих, очень ловка и проворна, быстро бегает, хорошо лазает и плавает. Любимой пищей являются мелкие полёвки и мыши. Вблизи человеческих поселений может нападать на мелких домашних птиц.
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