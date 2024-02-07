Двух лис заметили на улице Балтийской в Пскове
Двух лис заметили на улице Балтийской в Пскове, одна из них попала на фото, передаёт корреспондент ПАИ.
Кормить и гладить животных не стоит.
Ранее сообщалось, что в Псковской области с начала 2024 года выявили несколько случаев бешенства. Сначала специалисты нашли антиген бешенства у собаки, затем – у енотовидной собаки.
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07 февраля 2024
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