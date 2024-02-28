Военный учебный центр ПсковГУ провёл день открытых дверей
В Военном учебном центре Псковского государственного университета прошёл день открытых дверей. Участниками мероприятия стали школьники, преподаватели вуза и курсанты, сообщили в пресс-службе вуза.
Начальник ВУЦ полковник Вадим Беда организовал экскурсию по объектам учебно-материальной базы. Участники встречи познакомились с условиями поступления и обучения, а также узнали о преподавательском составе, профессиональном и психологическом отборе и системе оценки уровня физической подготовки для поступающих кандидатов.
Отметим, в 2024 году в Военный учебный центр планируется набор по специальностям: командиры отделений, старшие стрелки, старший стрелок оператор БПЛА, офицер запаса медицинской службы.
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