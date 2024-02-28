Как обезопасить себя от фейков, узнали великолукские учащиеся
Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности для девятиклассников прошёл в великолукском инженерно-экономическом лицее. Об этом пишет портал Luki-News.
Ученики девятого класса изучили, что такое дипфейк, как отличить достоверную информацию от ложной, как технологии дипфейка и возможности нейросетей могут использовать злоумышленники. Кроме того, участники разобрали примеры фейковых новостей и фотографий.
«Сейчас искусственный интеллект, нейросети развиваются очень быстро, одна цифровая революция сменяет другую. И конечно, нам за всем нужно поспевать. Школа обязательно должна говорить об этом с детьми и разговаривать», – подчеркнул заместитель директора инженерно-экономического лицея, учитель математики Дмитрий Евдокимов.
Занятие в инженерно-экономическом лицее прошло в рамках проекта «Цифровой ликбез» при поддержке комитета по образованию Псковской области.
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