Как обезопасить себя от фейков, узнали великолукские учащиеся

16:57, 28 февраля 2024, ПАИ

Открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности для девятиклассников прошёл в великолукском инженерно-экономическом лицее. Об этом пишет портал Luki-News.

Ученики девятого класса изучили, что такое дипфейк, как отличить достоверную информацию от ложной, как технологии дипфейка и возможности нейросетей могут использовать злоумышленники. Кроме того, участники разобрали примеры фейковых новостей и фотографий.

«Сейчас искусственный интеллект, нейросети развиваются очень быстро, одна цифровая революция сменяет другую. И конечно, нам за всем нужно поспевать. Школа обязательно должна говорить об этом с детьми и разговаривать», – подчеркнул заместитель директора инженерно-экономического лицея, учитель математики Дмитрий Евдокимов.

Занятие в инженерно-экономическом лицее прошло в рамках проекта «Цифровой ликбез» при поддержке комитета по образованию Псковской области.