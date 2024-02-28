Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Станислав Стармолотов: В планах возродить авиарейс Псков – Минск

В планах возродить авиарейс Псков – Минск, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Станислав Стармолотов: В планах возродить авиарейс Псков – Минск. Фото: ПАИ

«Работа продолжается. Рейс этот запустили, спасибо Михаилу Юрьевичу, но финансирование было чисто областное. Начали летать, заполняемость небольшая была, и тратить такой объем средств на такую перевозку, которая не пользуется спросом, нет даже времени раскатать за областные деньги. Сейчас идет работа на уровне Союзного государства, и губернатор в это сильно вовлечен, по поводу привлечения бюджета именно Союзного государства», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Как только все необходимые механизмы будут проработаны, то в планах этот рейс возродить, заметил глава комитета.

Также продолжаются переговоры по поводу авиарейса Псков – Махачкала, отметил Станислав Стармолотов.

«Переговоры ещё идут, они ещё не закончены, но планируем, что как раз к началу туристического сезона, это будет ближе к лету и закончится осенью. Он будет именно сезонный», – сказал он.

Ранее в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в марте 2024 года планируется проведение заседания комиссии Минтранса России, на которое Псковская область и Республика Дагестан направят заявку на открытие субсидируемого авиарейса Псков – Махачкала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Пропавшего в Пскове 71-летнего пенсионера нашли живым
28 февраля 2024

О развитии фудшеринга в регионе рассказали псковичам в штабе общественной поддержки
28 февраля 2024

Станислав Стармолотов: В планах возродить авиарейс Псков – Минск
28 февраля 2024

Условия содержания в псковском СИЗО проверили прокуратура и общественники
28 февраля 2024

Мемориальные доски открыли двум выпускникам новосокольнической школы, награждённым орденами Мужества посмертно
28 февраля 2024

Партия мясной продукции не прошла проверку на госгранице в Псковской области
28 февраля 2024

Как обезопасить себя от фейков, узнали великолукские учащиеся
28 февраля 2024

Глава дорожного хозяйства рассказал, когда начнётся ремонт дорог в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...