Станислав Стармолотов: В планах возродить авиарейс Псков – Минск

17:57, 28 февраля 2024, ПАИ

В планах возродить авиарейс Псков – Минск, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Работа продолжается. Рейс этот запустили, спасибо Михаилу Юрьевичу, но финансирование было чисто областное. Начали летать, заполняемость небольшая была, и тратить такой объем средств на такую перевозку, которая не пользуется спросом, нет даже времени раскатать за областные деньги. Сейчас идет работа на уровне Союзного государства, и губернатор в это сильно вовлечен, по поводу привлечения бюджета именно Союзного государства», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Как только все необходимые механизмы будут проработаны, то в планах этот рейс возродить, заметил глава комитета.

Также продолжаются переговоры по поводу авиарейса Псков – Махачкала, отметил Станислав Стармолотов.

«Переговоры ещё идут, они ещё не закончены, но планируем, что как раз к началу туристического сезона, это будет ближе к лету и закончится осенью. Он будет именно сезонный», – сказал он.

Ранее в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в марте 2024 года планируется проведение заседания комиссии Минтранса России, на которое Псковская область и Республика Дагестан направят заявку на открытие субсидируемого авиарейса Псков – Махачкала.