Станислав Стармолотов: В планах возродить авиарейс Псков – Минск
В планах возродить авиарейс Псков – Минск, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Работа продолжается. Рейс этот запустили, спасибо Михаилу Юрьевичу, но финансирование было чисто областное. Начали летать, заполняемость небольшая была, и тратить такой объем средств на такую перевозку, которая не пользуется спросом, нет даже времени раскатать за областные деньги. Сейчас идет работа на уровне Союзного государства, и губернатор в это сильно вовлечен, по поводу привлечения бюджета именно Союзного государства», – подчеркнул Станислав Стармолотов.
Как только все необходимые механизмы будут проработаны, то в планах этот рейс возродить, заметил глава комитета.
Также продолжаются переговоры по поводу авиарейса Псков – Махачкала, отметил Станислав Стармолотов.
«Переговоры ещё идут, они ещё не закончены, но планируем, что как раз к началу туристического сезона, это будет ближе к лету и закончится осенью. Он будет именно сезонный», – сказал он.
Ранее в интервью телеканалу «Первый Псковский» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в марте 2024 года планируется проведение заседания комиссии Минтранса России, на которое Псковская область и Республика Дагестан направят заявку на открытие субсидируемого авиарейса Псков – Махачкала.
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