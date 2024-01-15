Судьба авиарейса Псков – Махачкала определится в марте

10:18, 15 января 2024, ПАИ

В марте 2024 года планируется проведение заседания комиссии Минтранса России, на которое Псковская область и Республика Дагестан направят заявку на открытие субсидируемого авиарейса Псков – Махачкала. Об этом в интервью телеканалу «Первый Псковский» рассказал губернатор Михаил Ведерников.

«С главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым мы предварительно договорились. Коллеги работают. Скорее всего, в марте будет заседание комиссии Минтранса, мы туда свои заявки подаем с обеспечением софинансирования - со стороны правительства Псковского области и со стороны правительства Республики Дагестан», – сказал глава региона.

«Республика большая, очень интересная. Люблю Дагестан, я долго работал на Северном Кавказе. Там замечательные люди, там фантастическая кухня! Туда можно летать каждую неделю - и каждый раз будет что посмотреть. Ну, и исторический Псков, родина православия, с огромным количеством историко-культурных объектов, безусловно, тоже будет интересна всем без исключения жителям Дагестана», – отметил Михаил Ведерников.