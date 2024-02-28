Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ярилины дни наступили по народному календарю

Ярилины дни наступили по народному календарю, сообщает calend.ru. Ярило — бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси начало нового года отмечали 1 марта, а дни около этой даты так и назывались — Ярилиными днями.

От солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы — солнечные лучи. Скоро пора было приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».

Поэтому к празднику обязательно готовились. Накануне — прибирали дом и двор, обихаживали скотину, просили прощения у тех, с кем были в ссоре. Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки — чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Также было принято молиться о «прогнании лукавых духов» и «откупаться» от болезней и несчастий. Откуп совершался с помощью серебряной монеты или ложки, ведь считалось, что этот металл наделен способностью изгонять злых духов, насылающих хвори и беды.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до XIX века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны.

Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
28 февраля 2024

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»
28 февраля 2024

Псковичей приглашают изучить тварный мир в церковной символике
28 февраля 2024

Биолог рассказал, что делать при встрече с диким животным в городе
28 февраля 2024

Более трёх тысяч человек из новых регионов России посетили лекции Псковского музея-заповедника
28 февраля 2024

Порховский детский сад «Орлёнок» отметил 55-летний юбилей
28 февраля 2024

Ещё одну пару «Ласточек» могут запустить между Псковом и Санкт-Петербургом
28 февраля 2024

Несколько многоквартирных домов ввели в эксплуатацию на Завеличье в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...