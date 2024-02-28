Ярилины дни наступили по народному календарю

07:03, 29 февраля 2024, ПАИ

Ярилины дни наступили по народному календарю, сообщает calend.ru. Ярило — бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси начало нового года отмечали 1 марта, а дни около этой даты так и назывались — Ярилиными днями.

От солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы — солнечные лучи. Скоро пора было приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».

Поэтому к празднику обязательно готовились. Накануне — прибирали дом и двор, обихаживали скотину, просили прощения у тех, с кем были в ссоре. Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки — чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Также было принято молиться о «прогнании лукавых духов» и «откупаться» от болезней и несчастий. Откуп совершался с помощью серебряной монеты или ложки, ведь считалось, что этот металл наделен способностью изгонять злых духов, насылающих хвори и беды.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до XIX века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны.

Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».