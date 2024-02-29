Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорожники приступают к ремонту федеральной дороги в трёх районах Псковской области

С 1 марта дорожники приступят к ремонту участка федеральной дороги А-122 с 614-го по 664-й км, который проходит по территории Локнянского, Новосокольнического и Великолукского районов от деревни Голенищево до города Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Участок ремонта в Псковской области. Фото: скриншот с "Яндекс. Карты"

Контрактом предусмотрено фрезерование изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укладка нового на общей площади в 401,7 тысячи квадратных метров, ремонт автобусных остановок и примыканий. Все это планируется выполнить за лето. Затем на участке нанесут горизонтальную дорожную разметку. Ввод объекта запланирован на октябрь 2024 года.

Первым делом на участке развернется ремонт существующих 45 водопропускных труб. В период работ движение здесь организуют по временным схемам в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничат до 40 километров в час.

Вся трасса А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) перешла в федеральную собственность из региональной в 2020 году. До сегодняшнего дня ремонт покрытия выполнялся локально в рамках работ по содержанию дороги.

Ранее глава дорожного хозяйства Станислав Стармолотов рассказал, когда начнётся ремонт дорог в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Дорожники приступают к ремонту федеральной дороги в трёх районах Псковской области
29 февраля 2024

Несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году
29 февраля 2024

Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной
29 февраля 2024

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод
29 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков
29 февраля 2024

Школу №23 капитально отремонтируют в Пскове
28 февраля 2024

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
28 февраля 2024

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...