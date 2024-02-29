Дорожники приступают к ремонту федеральной дороги в трёх районах Псковской области

10:33, 29 февраля 2024, ПАИ

С 1 марта дорожники приступят к ремонту участка федеральной дороги А-122 с 614-го по 664-й км, который проходит по территории Локнянского, Новосокольнического и Великолукского районов от деревни Голенищево до города Великие Луки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Контрактом предусмотрено фрезерование изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и укладка нового на общей площади в 401,7 тысячи квадратных метров, ремонт автобусных остановок и примыканий. Все это планируется выполнить за лето. Затем на участке нанесут горизонтальную дорожную разметку. Ввод объекта запланирован на октябрь 2024 года.

Первым делом на участке развернется ремонт существующих 45 водопропускных труб. В период работ движение здесь организуют по временным схемам в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничат до 40 километров в час.

Вся трасса А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) перешла в федеральную собственность из региональной в 2020 году. До сегодняшнего дня ремонт покрытия выполнялся локально в рамках работ по содержанию дороги.

Ранее глава дорожного хозяйства Станислав Стармолотов рассказал, когда начнётся ремонт дорог в Псковской области.