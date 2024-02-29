К политическим соединениям с участием России активно подключаются новые государства – Владимир Путин

13:05, 29 февраля 2024, ПАИ

К соединениям с участием России активно подключаются новые государства, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля.

«Мы совместно с дружественными государствами будем и дальше создавать эффективные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую инфраструктуру, свободную от политического вмешательства», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что к соединениям с участием России активно подключаются новые государства.

«Перспективы в построении большого евразийского партнёрства, в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициатив Китайской Народной Республики «Один пояс – один путь». Позитивно развивается диалог Россия – АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия – Африка», – сказал Владимир Путин.

Также он напомнил, что у России давние хорошие отношения с арабскими государствами. «Считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнёрских связей. То же самое будем делать на латиноамериканском направлении», – подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.