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Политика

Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на оглашении послания президента

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил делегацию региона на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. С традиционным обращением глава государства выступит сегодня, 29 февраля, в Гостином Дворе в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников возглавил псковскую делегацию на оглашении послания президента. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В состав псковской делегации входят председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и вдова Героя России Павла Горбаконенко Оксана Горбаконенко. Также на официальной церемонии оглашения послания будет присутствовать первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. Выступление президента России будут транслировать федеральные каналы в прямом эфире. Также послание президента России Владимира Путина будут показывать на больших уличных экранах в крупных городах РФ, а также в 23 кинотеатрах в 20 городах России.

Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е. Традиционно содержание послания заранее не разглашается. Ожидается, что в ходе обращения Владимир Путин обозначит основные направления развития страны и поставит ключевые задачи.

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