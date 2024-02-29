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Общество

Выплаты для классных руководителей в малых населенных пунктах увеличат вдвое с 1 марта

Федеральные выплаты для классных руководителей и кураторов увеличат вдвое с 1 марта. Такое решение предложил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Выплаты для классных руководителей в малых населенных пунктах увеличат вдвое с 1 марта. Фото: ПАИ

«Для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп – до 10 тысяч рублей», – выступил глава государства.

Кроме того, он предложил ввести федеральные выплаты для советников директоров по воспитанию. Выплата, которую предлагается ввести с 1 сентября 2024 года, составит 5 тысяч рублей.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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