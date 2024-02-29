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Общество

Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы

Задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы обозначил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, медицины, биологии, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ», – подчеркнул он.

Глава государства указал на необходимость увеличить более чем вдвое совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, чтобы довести их долю до 2 % ВВП к 2030 году.

Кроме того, одним из направлений стратегии научно-технологического развития России стали наличие всех технологических ключей в области сбережения здоровья, продовольственной безопасности.

«Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны – средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, экономика данных, новые материалы и химия», – подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, он заявил о необходимости создания глобально конкурентных продуктов с помощью уникальных отечественных разработок в области атомных, космических и новых энергетических технологий.

«Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, поэтому мы настроим на выполнение этих задач все имеющиеся у нас механизмы и инструменты развития», – заключил он.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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