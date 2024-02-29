Две трети бюджетной кредитной задолженности регионов будут списаны – Владимир Путин

13:48, 29 февраля 2024, ПАИ

О снижении долговой нагрузки российских регионов заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава государства указал на необходимость списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«По оценке, это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Эти сэкономленные средства должны быть «окрашены» и целевым образом и направлены регионами на поддержку инвестиции и инфраструктурные проекты», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.