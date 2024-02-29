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Экономика

Две трети бюджетной кредитной задолженности регионов будут списаны – Владимир Путин

О снижении долговой нагрузки российских регионов заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: kremlin.ru

Глава государства указал на необходимость списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.

«По оценке, это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Эти сэкономленные средства должны быть «окрашены» и целевым образом и направлены регионами на поддержку инвестиции и инфраструктурные проекты», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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