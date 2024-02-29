Владимир Путин заявил, что в России стали меньше пить

14:20, 29 февраля 2024, ПАИ

В России значительно снизилось употребление алкоголя, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В первую очередь россияне стали меньше пить крепкие алкогольные напитки, подчеркнул глава государства. «Это безусловно сказывается на здоровье нации», – констатировал Владимир Путин.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.