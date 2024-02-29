Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Галина Овсова – о послании президента: В России уделяют большое внимание развитию спортивной сферы

В России уделяют большое внимание развитию спортивной сферы, заявила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Галина Овсова – о послании президента: «В России уделяют большое внимание развитию спортивной сферы». Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Что касается послания, безусловно, было затронуто большое количество важных вопросов, которые касаются абсолютно всех сфер жизни. Относительно спорта президент озвучил важное направление – это строительство инфраструктуры», – отметила Галина Овсова.

По словам президента, дополнительно на эти цели за шесть лет будет выделено 65 миллиардов рублей из федерального бюджета, напомнила врио председателя комитета.

«Также была поднята острая проблема капитального ремонта школ. Президент сказал, что условия для занятий спортом должны быть и в детских садах, и в школах, и в вузах. Также он подчеркнул, что до 2030 года эта проблема, которая касается капитального ремонта этих учреждений, будет полностью закрыта», – сказала Галина Овсова.

Кроме того, как подчеркнул президент, будут поощряться те люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО. Для этого будет введён новый налоговый вычет, обратила внимание врио председателя профильного комитета.

«Я думаю, что сфера спорта будет всецело поддерживаться в нашей стране. И я в этом уверена», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Михаил Ведерников: Президент фундаментально определил стратегические цели развития страны
29 февраля 2024

Наталья Фёдорова – о послании президента: Мы видим социальную направленность изменений
29 февраля 2024

За год фермеры Псковской области получили от Россельхозбанка более 80 млн рублей
29 февраля 2024

Михаил Герасимов:  Путин сделал особый акцент на укреплении суверенитета страны
29 февраля 2024

К 2030 году в России планируют увеличить объём инвестиций в ключевых отраслях на 70%
29 февраля 2024

Александр Котов - о послании президента: Это была настоящая программа развития страны
29 февраля 2024

Менее четырёх часов осталось до торжественной церемонии вручения премии «Народное признание – 2023»
29 февраля 2024

Список мер поддержки российских семей, озвученный президентом, привёл Борис Елкин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...