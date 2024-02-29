Галина Овсова – о послании президента: В России уделяют большое внимание развитию спортивной сферы

14:55, 29 февраля 2024, ПАИ

В России уделяют большое внимание развитию спортивной сферы, заявила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в беседе с корреспондентом ПАИ по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Что касается послания, безусловно, было затронуто большое количество важных вопросов, которые касаются абсолютно всех сфер жизни. Относительно спорта президент озвучил важное направление – это строительство инфраструктуры», – отметила Галина Овсова.

По словам президента, дополнительно на эти цели за шесть лет будет выделено 65 миллиардов рублей из федерального бюджета, напомнила врио председателя комитета.

«Также была поднята острая проблема капитального ремонта школ. Президент сказал, что условия для занятий спортом должны быть и в детских садах, и в школах, и в вузах. Также он подчеркнул, что до 2030 года эта проблема, которая касается капитального ремонта этих учреждений, будет полностью закрыта», – сказала Галина Овсова.

Кроме того, как подчеркнул президент, будут поощряться те люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО. Для этого будет введён новый налоговый вычет, обратила внимание врио председателя профильного комитета.

«Я думаю, что сфера спорта будет всецело поддерживаться в нашей стране. И я в этом уверена», – заключила она.