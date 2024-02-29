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Политика

Владимир Путин поручил Правительству РФ отработать новую модель оплаты труда бюджетников

В России необходимо совершенствовать оплату труда в бюджетной сфере и протестировать новую модель оплаты труда бюджетников, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Владимир Путин указал на то, что уровень средних зарплат в регионах разный. По его словам, этот разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив и эту проблему нужно решать.

«Прошу правительство в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников», – сказал президент.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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