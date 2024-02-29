Владимир Путин: МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое

15:00, 29 февраля 2024, ПАИ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти в России почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое – до 35 тысяч», – сказал глава государства.

По словам президента, это отразится и на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

Отметим, что с 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц.

Отметим, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.