Послание президента Владимира Путина. Главное

15:08, 29 февраля 2024, ПАИ

Как и ожидалось, президент Владимир Путин в своем послании – 2024 обозначил главные векторы развития России на ближайшие шесть лет. По числу сделанных заявлений нынешнее послание стало самым «плотным» за всю историю выступлений главы государства. Приведем основные из них.

Владимир Путин заявил о старте сразу пяти новых национальных проектов:

«Семья» - повышение качества жизни семей с детьми, поддержка рождаемости.

«Молодежь России» - «проект о будущем и для будущего страны».

«Продолжительная и активная жизнь» - решение проблемы средней продолжительности жизни в сельских территориях, где она ниже, чем в среднем по стране.

«Кадры» - работа, направленная на то, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века.

«Экономика данных» - формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели в течение 6 лет выделят 700 млрд рублей.

Две трети бюджетной кредитной задолженности регионам будут списаны.

Экономика России в прошлом году росла темпами выше мировой, опередила государства «Большой семерки». В ближайшее время Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции.

Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Путин призвал снизить долю импорта в ВВП до 17% к 2030 году.

Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети.

Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе.

Большая многодетная семья должна стать нормой. «Поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор. Многодетная семья должна стать нормой».

К 2030 году уровень бедности должен упасть до 7%, в мгогодетных семьях с 30 ло 12%.

Регионам выделят не менее 75 млрд рублей, чтобы нарастить программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года.

Путин предложил продлить льготную семейную ипотеку и программу материнского капитала до 2030 года.

Предложено увеличить до 2 800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6 000 — на третьего и каждого последующего.

Путин предложил создать комплексную программу по охране материнства и сбережению репродуктивного здоровья.

Более 1 трлн рублей будет направлено на строительство и модернизацию объектов здравоохранения в ближайшие шесть лет.

До 2030 года правительство поможет регионам полностью закрыть проблему ремонта школ.

Будет построено дополнительно 150 школ и не менее 100 детсадов.

Медкабинеты в школах будут обновлены и открыты в предстоящие шесть лет. Сейчас они есть только в 65% школ.

С 1 сентября вводится федеральная выплата в 5 тыс. рублей для советников директоров школ по воспитательной работе.

Федеральная выплата за классное руководство в малых городах до 100 тыс. человек будет удвоена до 10 тыс. рублей.

«Предлагаю дать выпускникам школ второй шанс: дать им возможность по выбору пересдать один из ЕГЭ - до начала приемной кампании в вузы» - Путин.

В 2025 году правительство должно отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов, а затем распространить их на всю страну.

Путин предложил сформировать долгосрочную программу сохранения памятников культурного наследия - на 20 лет.

Программа «Земский работник культуры» будет запущена с 2025 года. Работник, который переедет работать на село, получит 1 млн рублей, а в Новороссии, Донбассе и на Дальнем Востоке - вдвое больше.

До 2030 года будет продлен Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Садоводческие товарищества будут включены в программу социальной газификации.

СВО поддержало абсолютное большинство российских людей. Они непреклонны в этом выборе. «Не мы начали эту войну в Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм».

«Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила».

Это вброс, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе. Это демагогия перед выборами.

Западу вместо России нужно зависимое умирающее пространство.

С 1 марта запускается специальная кадровая программа «Время Героев» – для участников и ветеранов СВО. Подать заявления в нее могут военнослужащие с высшим образованием, участвовавшие в СВО, вне зависимости от званий.