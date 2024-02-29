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Культура

Главные достижения Псковского центра народного творчества назвала руководитель учреждения

Главные достижения Центра народного творчества Псковской области, которые оценили на федеральном уровне, назвала руководитель учреждения Наталья Белова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». Фото: ПАИ

Гостья радиоэфира отметила, что в 2023 году она стала лауреатом в номинации «Открытие года» в рейтинге ГРДНТ им. В. Д. Поленова. По её словам, это достижение – заслуга всего коллектива Центра народного творчества.

Она уточнила, что в Псковской области в 2023 году успешно прошел Всероссийский съезд директор домов и центров народного творчества, а проекты региона оценили на федеральном уровне. «Всё это у нас получилось реализовать очень достойно. Ну и плюс, конечно же, 2022 год, Год культурного наследия народов России, был очень важным для Центра народного творчества. Мы провели два крупных юбилея», – отметила гостья радиоэфира.

В частности, в 2022 году в Псковской области отметили 100-летие со дня рождения исполнительницы фольклорных песен Ольги Сергеевой, уроженки деревни Церковище. Юбилею народной исполнительницы был посвящён целый цикл мероприятий, который открыл фестиваль «Знак Русского» в Усвятах. А в апреле того же года исполнилось 100 лет со дня рождения архитектора-реставратора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова. В Центре туризма и творческих индустрий Пскова тогда открылась выставка, посвященная юбилею художника.

Гостья радиоэфира обратила внимание и на фестиваль «Соловьиная ночь», который с 2022 года стал более масштабным и зрелищным.

Наталья Белова также напомнила, что в декабре, благодаря комитету по культуре Псковской области, был открыт отремонтированный Дом фольклора в деревне Церковище, на месте, где проводится фестиваль Ольги Сергеевой.

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